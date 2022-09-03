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«Пари НН» одержал волевую победу в матче РПЛ с «Факелом»

«Пари НН» одержал волевую победу в матче РПЛ с «Факелом»
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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Факела» Максим Максимов. На 66-й минуте главный арбитр матча Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота воронежской команды, который успешно реализовал полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский. На 73-й минуте Калинский оформил дубль, вновь исполнив 11-метровый удар. В компенсированное время встречи нападающий «Пари НН» Милсон установил итоговый счёт.

«Пари Нижний Новгород» набрал девять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (4) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Максимов – 5'   1:1 Калинский – 66' (пен)   2:1 Калинский – 73' (пен)   3:1 Милсон – 90+6'
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