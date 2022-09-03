«Пари НН» одержал волевую победу в матче РПЛ с «Факелом»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Факела» Максим Максимов. На 66-й минуте главный арбитр матча Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота воронежской команды, который успешно реализовал полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский. На 73-й минуте Калинский оформил дубль, вновь исполнив 11-метровый удар. В компенсированное время встречи нападающий «Пари НН» Милсон установил итоговый счёт.



«Пари Нижний Новгород» набрал девять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (4) — на 14-м месте.