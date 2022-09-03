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«Венеция» без Черышева проиграла «Беневенто» в Серии Б

«Венеция» без Черышева проиграла «Беневенто» в Серии Б
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Сегодня, 3 сентября, в рамках 4-го тура итальянской Серии Б (второй дивизион) «Венеция» на «стадионе имени Пьерлуиджи Пенцо» играла с «Беневенто». Финальный свисток Федерико Дионизи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 52-й минуте открыл нападающий «Беневенто» Антонино ла Гумина. На 77-й минуте окончательный счёт в матче установил Илиас Куцупиас.

Отметим, что «Венеция» играла без российского полузащитника Дениса Черышева, который пока не может принимать участие в матчах.

«Беневенто» набрал семь очков и занимает в турнирной таблице пятое место, а в следующем туре сыграет с «Кальяри». «Венеция» с четырьмя очками остаётся на 14-й строчке таблицы. В следующем туре команда сыграет со СПАЛом.

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