«Венеция» без Черышева проиграла «Беневенто» в Серии Б

Сегодня, 3 сентября, в рамках 4-го тура итальянской Серии Б (второй дивизион) «Венеция» на «стадионе имени Пьерлуиджи Пенцо» играла с «Беневенто». Финальный свисток Федерико Дионизи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче на 52-й минуте открыл нападающий «Беневенто» Антонино ла Гумина. На 77-й минуте окончательный счёт в матче установил Илиас Куцупиас.
Отметим, что «Венеция» играла без российского полузащитника Дениса Черышева, который пока не может принимать участие в матчах.
«Беневенто» набрал семь очков и занимает в турнирной таблице пятое место, а в следующем туре сыграет с «Кальяри». «Венеция» с четырьмя очками остаётся на 14-й строчке таблицы. В следующем туре команда сыграет со СПАЛом.
Матч Кубка Италии «Венеция» — «Асколи». Видеообзор:
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