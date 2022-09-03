Стал известен календарь финального этапа российской женской Суперлиги
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16 сентября стартует финальный этап женского чемпионата России по футболу. Команды, занявшие первые четыре места в предварительном этапе, сыграют в два круга, борясь за медали и чемпионство Суперлиги. Клубы с 5-го по 10-е место сыграют друг с другом в один круг.
Заключительный этап 1–4
16 сентября, пятница
- «Ростов» — «Локомотив»
- ЦСКА — «Зенит»
24 сентября, суббота
- «Зенит» — «Ростов»
- «Локомотив» — ЦСКА
1 октября, суббота
- «Локомотив» — «Зенит»
- ЦСКА — «Ростов»
15 октября, суббота
- «Ростов» — «Зенит»
- ЦСКА — «Локомотив»
22 октября, суббота
- «Зенит» — ЦСКА
- «Локомотив» — «Ростов»
29 октября, суббота
- «Зенит» — «Локомотив»
- «Ростов» — ЦСКА
Заключительный этап 5–10
16 сентября, пятница
- «Краснодар» — «Звезда-2005»
- «Рубин» — «Енисей»
- «Чертаново» — «Рязань-ВДВ»
23 сентября, пятница
- «Краснодар» — «Чертаново»
- «Рязань-ВДВ» — «Рубин»
- «Звезда-2005» — «Енисей»
30 сентября, пятница
- «Енисей» — «Краснодар»
- «Рубин» — «Чертаново»
- «Звезда-2005» — «Рязань ВДВ»
21 октября, пятница
- «Рязань-ВДВ» — «Краснодар»
- «Рубин» — «Звезда-2005»
- «Чертаново» — «Енисей»
28 октября, пятница
- «Краснодар» — «Рубин»
- «Чертаново» — «Звезда-2005»
- «Енисей» — «Рязань ВДВ»
9 и 10 сентября пройдут полуфинальные матчи Кубка России по футболу среди женских команд. «Звезда-2005» примет ЦСКА, а «Зенит» встретится с «Локомотивом».
Комментарии
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