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Стал известен календарь финального этапа российской женской Суперлиги

Стал известен календарь финального этапа российской женской Суперлиги
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16 сентября стартует финальный этап женского чемпионата России по футболу. Команды, занявшие первые четыре места в предварительном этапе, сыграют в два круга, борясь за медали и чемпионство Суперлиги. Клубы с 5-го по 10-е место сыграют друг с другом в один круг.

Заключительный этап 1–4

16 сентября, пятница

  • «Ростов» — «Локомотив»
  • ЦСКА — «Зенит»

24 сентября, суббота

  • «Зенит» — «Ростов»
  • «Локомотив» — ЦСКА

1 октября, суббота

  • «Локомотив» — «Зенит»
  • ЦСКА — «Ростов»

15 октября, суббота

  • «Ростов» — «Зенит»
  • ЦСКА — «Локомотив»

22 октября, суббота

  • «Зенит» — ЦСКА
  • «Локомотив» — «Ростов»

29 октября, суббота

  • «Зенит» — «Локомотив»
  • «Ростов» — ЦСКА

Заключительный этап 5–10

16 сентября, пятница

  • «Краснодар» — «Звезда-2005»
  • «Рубин» — «Енисей»
  • «Чертаново» — «Рязань-ВДВ»

23 сентября, пятница

  • «Краснодар» — «Чертаново»
  • «Рязань-ВДВ» — «Рубин»
  • «Звезда-2005» — «Енисей»

30 сентября, пятница

  • «Енисей» — «Краснодар»
  • «Рубин» — «Чертаново»
  • «Звезда-2005» — «Рязань ВДВ»

21 октября, пятница

  • «Рязань-ВДВ» — «Краснодар»
  • «Рубин» — «Звезда-2005»
  • «Чертаново» — «Енисей»

28 октября, пятница

  • «Краснодар» — «Рубин»
  • «Чертаново» — «Звезда-2005»
  • «Енисей» — «Рязань ВДВ»

9 и 10 сентября пройдут полуфинальные матчи Кубка России по футболу среди женских команд. «Звезда-2005» примет ЦСКА, а «Зенит» встретится с «Локомотивом».

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