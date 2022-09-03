Стал известен календарь финального этапа российской женской Суперлиги

16 сентября стартует финальный этап женского чемпионата России по футболу. Команды, занявшие первые четыре места в предварительном этапе, сыграют в два круга, борясь за медали и чемпионство Суперлиги. Клубы с 5-го по 10-е место сыграют друг с другом в один круг.

Заключительный этап 1–4

16 сентября, пятница

«Ростов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Зенит»

24 сентября, суббота

«Зенит» — «Ростов»

«Локомотив» — ЦСКА

1 октября, суббота

«Локомотив» — «Зенит»

ЦСКА — «Ростов»

15 октября, суббота

«Ростов» — «Зенит»

ЦСКА — «Локомотив»

22 октября, суббота

«Зенит» — ЦСКА

«Локомотив» — «Ростов»

29 октября, суббота

«Зенит» — «Локомотив»

«Ростов» — ЦСКА

Заключительный этап 5–10

16 сентября, пятница

«Краснодар» — «Звезда-2005»

«Рубин» — «Енисей»

«Чертаново» — «Рязань-ВДВ»

23 сентября, пятница

«Краснодар» — «Чертаново»

«Рязань-ВДВ» — «Рубин»

«Звезда-2005» — «Енисей»

30 сентября, пятница

«Енисей» — «Краснодар»

«Рубин» — «Чертаново»

«Звезда-2005» — «Рязань ВДВ»

21 октября, пятница

«Рязань-ВДВ» — «Краснодар»

«Рубин» — «Звезда-2005»

«Чертаново» — «Енисей»

28 октября, пятница

«Краснодар» — «Рубин»

«Чертаново» — «Звезда-2005»

«Енисей» — «Рязань ВДВ»

9 и 10 сентября пройдут полуфинальные матчи Кубка России по футболу среди женских команд. «Звезда-2005» примет ЦСКА, а «Зенит» встретится с «Локомотивом».