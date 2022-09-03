«Кёльн» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Шальке» поделили очки

Сегодня, 3 сентября, состоялись матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги: «Штутгарт» — «Шальке» и «Вольфсбург» — «Кёльн».



Матч «швабов» и «горняков» состоялся в Штутгарте и завершился со счётом 1:1. На 18-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Крис Фюрих (ассистент — Силас Мвумпа). Уже через три минуты гости отыгрались — гол забил форвард Симон Теродде (голевая передача Доминика Дрекслера).

Зелёно-белые принимали красно-белых в Вольфсбурге. Матч закончился победой гостей — 4:2. На второй минуте мяч забил нападающий «Вольфсбурга» Лукас Нмеча. На 22-й минуте отличился австрийский полузащитник «Кёльна» Деян Любичич, через девять минут гол в свои ворота забил бразильский защитник зелёно-белых Пауло Отавио, а в добавленное к первому тайму время нападающий красно-белых Флориан Кайнц реализовал пенальти. Однако на этом голы не закончились — на 79-й минуте Нмеча оформил дубль, а на 81-й финальный счёт установил армянский полузащитник «Кёльна» Саркис Адамян.