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«Кёльн» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Шальке» поделили очки

«Кёльн» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Шальке» поделили очки
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Сегодня, 3 сентября, состоялись матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги: «Штутгарт» — «Шальке» и «Вольфсбург» — «Кёльн».

Матч «швабов» и «горняков» состоялся в Штутгарте и завершился со счётом 1:1. На 18-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Крис Фюрих (ассистент — Силас Мвумпа). Уже через три минуты гости отыгрались — гол забил форвард Симон Теродде (голевая передача Доминика Дрекслера).

Германия - Бундеслига. 5-й тур
03 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Фюрих – 18'   1:1 Теродде – 21'
Удаления: Вагноман – 67' / нет

Зелёно-белые принимали красно-белых в Вольфсбурге. Матч закончился победой гостей — 4:2. На второй минуте мяч забил нападающий «Вольфсбурга» Лукас Нмеча. На 22-й минуте отличился австрийский полузащитник «Кёльна» Деян Любичич, через девять минут гол в свои ворота забил бразильский защитник зелёно-белых Пауло Отавио, а в добавленное к первому тайму время нападающий красно-белых Флориан Кайнц реализовал пенальти. Однако на этом голы не закончились — на 79-й минуте Нмеча оформил дубль, а на 81-й финальный счёт установил армянский полузащитник «Кёльна» Саркис Адамян.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
03 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 4
Кёльн
Кёльн
1:0 Нмеча – 2'   1:1 Любичич – 22'   1:2 Отавио – 31' (автогол)   1:3 Кайнц – 45+2' (пен)   2:3 Нмеча – 79'   2:4 Адамян – 81'
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