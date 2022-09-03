«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» и продлил серию без поражений в новом сезоне

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Тоттенхэм принимал «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.

На 40-й минуте счёт открыл датский полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, ему ассистировал присоединившийся к команде летом бразилец Ришарлисон. Удвоил преимущество подопечных Антонио Конте нападающий Гарри Кейн — это произошло на 75-й минуте. Единственный мяч «Фулхэма» на 83-й минуте забил сербский форвард Александр Митрович, голевая передача на счету защитника команды Кенни Тете.

Таким образом, после шести туров АПЛ у «шпор» 14 очков, у «дачников» — восемь. В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити», а «Фулхэм» — с «Челси».