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Лига 1: «Марсель» уверенно обыграл «Осер»

Лига 1: «Марсель» уверенно обыграл «Осер»
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Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Осер» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Аббе-Дешам» в Марселе и завершилась победой гостей — 2:0.

На седьмой минуте бразильский полузащитник Жерсон оказался первым на подборе после попадания своего одноклубника Дженгиза Ундера в штангу ворот «Осера» — 1:0. Удвоил преимущество «Марселя» присоединившийся к команде этим летом чилийский форвард Алексис Санчес, ему ассистировал хавбек Маттео Гендузи.

Таким образом, после шести туров у «Осера» семь очков, у «Марселя» — 16. В следующем матче бургундцы сыграют с «Ренном», а провансальцы — с «Лиллем». «Марсель» временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции, у «ПСЖ» и «Ланса» — по игре в запасе.

Франция - Лига 1. 6-й тур
03 сентября 2022, суббота. 18:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Жерсон – 7'   0:2 Санчес – 84'

Фанаты «Марселя» встретили Алексиса Санчеса после перехода в команду:

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