Лига 1: «Марсель» уверенно обыграл «Осер»

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Осер» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Аббе-Дешам» в Марселе и завершилась победой гостей — 2:0.



На седьмой минуте бразильский полузащитник Жерсон оказался первым на подборе после попадания своего одноклубника Дженгиза Ундера в штангу ворот «Осера» — 1:0. Удвоил преимущество «Марселя» присоединившийся к команде этим летом чилийский форвард Алексис Санчес, ему ассистировал хавбек Маттео Гендузи.



Таким образом, после шести туров у «Осера» семь очков, у «Марселя» — 16. В следующем матче бургундцы сыграют с «Ренном», а провансальцы — с «Лиллем». «Марсель» временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции, у «ПСЖ» и «Ланса» — по игре в запасе.

Фанаты «Марселя» встретили Алексиса Санчеса после перехода в команду: