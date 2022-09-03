Лига 1: «Марсель» уверенно обыграл «Осер»

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Осер» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Аббе-Дешам» в Марселе и завершилась победой гостей — 2:0.
На седьмой минуте бразильский полузащитник Жерсон оказался первым на подборе после попадания своего одноклубника Дженгиза Ундера в штангу ворот «Осера» — 1:0. Удвоил преимущество «Марселя» присоединившийся к команде этим летом чилийский форвард Алексис Санчес, ему ассистировал хавбек Маттео Гендузи.
Таким образом, после шести туров у «Осера» семь очков, у «Марселя» — 16. В следующем матче бургундцы сыграют с «Ренном», а провансальцы — с «Лиллем». «Марсель» временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции, у «ПСЖ» и «Ланса» — по игре в запасе.
Фанаты «Марселя» встретили Алексиса Санчеса после перехода в команду:
- 3 сентября 2022
-
20:29
-
20:27
-
20:08
-
19:59
-
19:57
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:34
-
19:27
-
19:23
-
19:13
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:49
-
18:44
-
18:42
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
17:59
-
17:58
-
17:56
-
17:46
-
17:43
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:11