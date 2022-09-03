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«Краснодар» — «Сочи» 2:1, результат матча 8-го тура РПЛ 3 сентября 2022 года

«Краснодар» обыграл «Сочи» и сравнялся по очкам с «Зенитом»
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Сегодня, 3 сентября, в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проходил матч между «Краснодаром» и «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 49-й минуте открыл нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, откликнувшись на передачу Баньяца. Спустя несколько минут Эдуард Сперцян увеличил преимущество своей команды.

На 65-й минуте судья отменил забитый мяч «Краснодара», а спустя несколько мгновений один гол отыграл Георгий Мелкадзе.

«Краснодар» набрал 17 очков и сравнялся с лидирующим «Зенитом» по очкам в чемпионате России. Петербуржцы занимают позицию выше за счёт лучших дополнительных показателей, но также имеют матч со «Спартаком» в запасе. «Сочи» с 13 очками остаётся на шестой позиции.

Обслуживала матч «Краснодар» — «Сочи» бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему Дмитрий Мосякин (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар). Арбитр VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва), её помощник — Екатерина Курочкина (Москва).

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Олусегун – 49'   2:0 Сперцян – 52'   2:1 Мелкадзе – 65'
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