Павлюченко: по игре «Спартак» единственные, кто может бороться с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что московской команде по силам обыграть «Зенит» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Верится в победу «Спартака» над «Зенитом». Будет много фанатов, сам приеду поддержать. Чемпионат только набирает обороты. После 15 матчей можно будет делать выводы.



Но сейчас по игре «Спартак» выглядит единственной командой, которая может конкурировать с «Зенитом», но для этого надо побеждать в воскресенье. Если хочешь брать титул, в таких играх надо забирать очки», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 4 сентября. В настоящее время на первом месте в турнирной таблице чемпионата России идёт команда Сергея Семака (17 очков), у коллектива Гильермо Абаскаля на очко меньше и третья строчка.

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