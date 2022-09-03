«Спартак» — «Зенит». Настал час расплаты!

4 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Зенит»: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех москвичей оценивается в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.80.

Почему «Спартак» добудет историческую победу над «Зенитом».

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьёт «Спартак», сыграет коэффициент 1.34. Гол «Зенита» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (04.09.2022)

Легендарный наставник «Спартака» Романцев одобрительно отзывается о футбольном стиле, который прививает своим подопечным молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль. Тем не менее Олег Иванович отказывается называть тактический рисунок игры в исполнении красно-белых комбинационным. Так ли это, проверит в ближайшее воскресенье «Зенит».

Схватка флагманов российского футбола дополнительно подогревается интригой в борьбе за лидерство в РПЛ. Соперников разделяет всего один балл, поэтому первое место достанется команде-победителю. Ничейный же исход оставит клубы при своих: «Зенит» — первый, а «Спартак» на второй позиции. Хотя до завершения первого круга ещё далеко, психологическое преимущество перейдёт к команде, выигравшей матч.

Прогноз с коэффициентом 3.55 на матч «МЮ» — «Арсенал».

Тренерский штаб москвичей в последнее время вызывает только одобрение своими действиями. Особенно хорош Гильермо Абаскаль в умении перевернуть неудачный ход игры с помощью замен и изменения формации команды в перерыве. Яркий пример — последний матч с «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась яркой победой красно-белых со счётом 4:1. Но начало встречи сложилось не так уж и здорово для гостей.

В первые 45 минут встречи красно-белые захватили инициативу, но действовали слишком неторопливо. В защите и вовсе сказывалось отсутствие концентрации — футболисты несколько раз теряли мяч в абсолютно безобидных ситуациях. Одна из таких вольностей привела к пропущенному мячу. Получив гол в свои ворота, москвичи активизировались, но их попытки сравнять счёт были безуспешны.

В перерыве Абаскаль показал свои тренерские навыки. Он несколько видоизменил схему, плюс выпустил Зиньковского и Чернова. Фокус в очередной раз сработал — усилиями Зобнина и Денисова красно-белые вышли вперёд к середине второго игрового отрезка. Отметим, что испанский специалист сумел быстро выявить и ударить по слабым местам соперника. Весьма вероятно, что это поможет не проиграть «Зениту».

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Действующий чемпион постепенно набрал обороты и в минувшем туре жёстко обошёлся с новым главным тренером «Урала» Гончаренко. Виктор Михайлович в пору работы с ЦСКА регулярно портил жизнь Семаку, но теперь наставник «Зенита» в полной мере насладился местью. Петербуржцы обыграли соперника 4:0, оставив грустных болельщиков «шмелей» вместе с их любимцами на последнем месте.

Тем не менее назвать игру «Зенита» идеальной нельзя. Нападение хорошо взаимодействует при отсутствии прессинга и давления. Стоит отметить низкую реализацию опасных моментов, что особенно ярко проявилось во встрече с «Торпедо». Если с аутсайдером подобные истории прошли без особого вреда для результата, то более сильная команда вроде «Спартака» может создать чемпиону проблемы.

История противостояний «Спартака» и «Зенита» состоит из 61 игры. Выделить одну из команд по их результатам довольно проблематично. Москвичи выиграли 20 встреч, 24 победы записали в актив петербуржцы, а 17 матчей завершились ничейным исходом. Необходимо отметить тот факт, что восемь из девяти последних встреч на домашней арене красно-белые не проиграли. Разница мячей 104:86 в пользу «Зенита».

«Спартак» и «Зенит» на старте выглядят гораздо лучше конкурентов. Недаром именно эти команды возглавляют таблицу. В текущем сезоне красно-белые действуют уверенно в прессинге, эффективно атакуют и надёжно защищаются. Чемпион с приходом новых футболистов намного разнообразил игру. Весьма вероятно, что при поддержке собственных поклонников москвичи не проиграют. Рекомендуем изучить ставку «победа «Спартака» или ничья» с коэффициентом 1.82.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года

Одна из самых интересных встреч первого круга обещает порадовать высоким уровнем борьбы. Ни у одного из соперников нет явного превосходства. Козыри «Спартака» – в умении мобилизоваться перед важной игрой и по ходу матча менять тактическую схему. «Зенит» остаётся одной из лучших команд Российской Премьер-Лиги в позиционном нападении, но с тактически подкованными командами испытывает трудности. Предполагаем, что высокая мотивация вместе с неистовой поддержкой стадиона позволит хозяевам как минимум не проиграть.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.82.

Где покажут матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире.

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