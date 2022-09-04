Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сазонов боролся в воздухе с Бикфалви, Помазун возмущался на оборону. Фото победы «Динамо»

Сазонов боролся в воздухе с Бикфалви, Помазун возмущался на оборону. Фото победы «Динамо»
Саба Сазонов и Эрик Бикфалви
Комментарии

3 сентября в Москве на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играло с «Уралом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу «Динамо» со счётом 2:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович не стал оценивать игровой уровень «Зенита».

«Смолов провёл только одну тренировку с командой. Если была бы возможность, мы бы не стали его сегодня использовать. Фёдор – очень важный игрок для «Динамо»

Борьба с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство? Знаете, сейчас только сентябрь. Если бы знал, делал бы ставки. Моя работа – тренировать команду. Сложно загадывать, мы идём шаг за шагом. У нас ещё не было матча с «Зенитом», поэтому мне сложно сказать, насколько он силён», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022