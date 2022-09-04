Гогниев: мы не знаем, что с нами случится завтра. Тренер в любой момент может уйти

Новый наставник «Химок» Спартак Гогниев поделился соображениями о тренерской работе и о том, как она зависит от ряда факторов.



«Я не думаю о времени. Если бы мы думали о том, что будет через три месяца… Мы не знаем, что с нами случится завтра! Каждый день – это работа и труд. Тренер всегда в поиске, в любой момент может либо уйти, либо прийти в какую-то другую команду. Моя задача – каждый день уделять время своей любимой работе и делать наших футболистов сильнее», – сказал Гогниев на пресс-конференции после матча с «Оренбургом», который стал для него дебютным во главе «Химок».



В 8-м туре РПЛ «Химки» на выезде уступили «Оренбургу» – 1:3. Для Гогниева это был первый матч в качестве главного тренера подмосковной команды. Гости повели в счёте на 24-й минуте после гола Александра Долгова, но уже до перерыва пропустили дважды от Владимира Сычевого и Химми Марина, а во втором тайме костариканец оформил дубль.

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