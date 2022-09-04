Галтье поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье подвёл итоги победного матча 6-го тура Лиги 1 с «Нантом» со счётом 3:0, в котором нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил дубль, еще один гол забил Нуну Мендеш. Таким образом, после шести туров у «канареек» шесть очков, у парижан — 16. В следующем матче «Нант» сыграет с «Лорьяном», а «ПСЖ» — с «Брестом».

«В команде всё хорошо, она забивает, игроки взаимодействуют друг с другом, но противостояния в Лиге чемпионов – это уже другой уровень, игра с «Ювентусом» будет сложнее сегодняшней. У команды Аллегри большой опыт выступлений в еврокубках, и нам придется очень постараться, нужно сыграть компактно», – цитирует Галтье L’Équipe.

Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке