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«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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Тарханов: «Спартак» даст бой «Зениту». Допускаю, что будет ничья

Тарханов: «Спартак» даст бой «Зениту». Допускаю, что будет ничья
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит». По мнению специалиста, красно-белые готовы дать бой действующему чемпиону России. Тарханов допускает, что матч завершится с ничейным счётом на табло.

«Допускаю ли разгром, как в Суперкубке России? Нет. В воскресенье игра будет складываться по-другому сценарию. «Спартак» даст бой.

На данном этапе «Зенит» сильнее «Спартака». По подбору игроков, бюджету, в команде не было текучки кадров. Но прямо сейчас у красно-белых наконец-то появилась стабильность. Есть шанс, что «Спартак» может навязать борьбу и победить в воскресенье.

Допускаю, что будет ничья. Спартаковцы играют при своих болельщиках и попытаются реабилитироваться за поражение в Суперкубке. «Зенит» — действующий чемпион, почти на всех позициях у него более качественные игроки, чем у соперника. В любом случае должно быть интересно», — приводит слова Тарханова интернет-портал «Известия».

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