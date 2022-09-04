«Спартак» с «Зенитом» бьются за первое место — давно такого не было! Онлайн 8-го тура РПЛ

Привет, друзья! 8-й тур РПЛ в разгаре, и сегодня нас ждёт первый суперматч нового чемпионата (не в обиду остальным 14 командам лиги будет сказано). Дерби двух столиц — это событие, которое пропустить нельзя, за кого бы вы ни болели. А сейчас, когда «Спартак» с «Зенитом» снова решают задачи одного порядка — тем более. Красно-белые имеют шанс снести сине-бело-голубых с первого места в таблице и утвердиться в качестве реального претендента на титул. Пятничная победа старших одноклубников в матче легенд должна дополнительно воодушевить парней Абаскаля.
«Крылья Советов» — ЦСКА и «Локомотив» — «Ахмат» — тоже звучит интригующе. Разогрев перед главным матчем тура гарантированно будет ярким и результативным. «Чемпионат» проведёт большую онлайн-трансляцию игрового дня. Будьте с нами.
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