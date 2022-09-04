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«Спартак» — «Зенит», «Крылья» — ЦСКА, «Локо» — «Ахмат» — текстовая онлайн-трансляция матчей 8-го тура РПЛ, где смотреть

«Спартак» с «Зенитом» бьются за первое место — давно такого не было! Онлайн 8-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Текстовая онлайн-трансляция матчей 8-го тура РПЛ
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Первый суперматч чемпионата — нельзя пропустить!

Привет, друзья! 8-й тур РПЛ в разгаре, и сегодня нас ждёт первый суперматч нового чемпионата (не в обиду остальным 14 командам лиги будет сказано). Дерби двух столиц — это событие, которое пропустить нельзя, за кого бы вы ни болели. А сейчас, когда «Спартак» с «Зенитом» снова решают задачи одного порядка — тем более. Красно-белые имеют шанс снести сине-бело-голубых с первого места в таблице и утвердиться в качестве реального претендента на титул. Пятничная победа старших одноклубников в матче легенд должна дополнительно воодушевить парней Абаскаля.

«Крылья Советов» — ЦСКА и «Локомотив» — «Ахмат» — тоже звучит интригующе. Разогрев перед главным матчем тура гарантированно будет ярким и результативным. «Чемпионат» проведёт большую онлайн-трансляцию игрового дня. Будьте с нами.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
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Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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