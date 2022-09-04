Сольбаккен не уверен в вызове Норманна в сборную Норвегии после возвращения в Россию
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о будущем в национальной команде полузащитника Матиаса Норманна, права на которого принадлежат «Ростову». Напомним, норвежский хавбек в скором времени может стать игроком московского «Динамо».
«Вызов Норманна в сборную? Это спорный вопрос. Думаю, все это понимают, учитывая ситуацию, в которой мы оказались. Матиас сделал спорный выбор, в этом нет сомнений. Хотелось бы, конечно, чтобы он продолжил карьеру в другом месте. Всем было бы проще, но решать будет сам Матиас. Может ли он играть за норвежскую сборную и российский клуб в нынешней ситуации? Этот вопрос необходимо обсудить. Здесь мигают предупреждающие сигналы», — приводит слова Сольбаккена TV2.
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