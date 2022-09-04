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Вингер ПСВ Гакпо прокомментировал несостоявшийся трансфер в «МЮ»

Вингер ПСВ Гакпо прокомментировал несостоявшийся трансфер в «МЮ»
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Вингер ПСВ Коди Гакпо высказался о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» проявлял интерес ко мне в начале трансферного окна, но не слишком явный. Мы вроде как ждали трансфера. Затем сделка подходила всё ближе и ближе, и сигналы становились всё более позитивными. А затем я подумал: так, всё может сорваться. И в конце концов этот вариант угас — произошло это лишь на прошлой неделе.

Я разговаривал с другими клубами, клубами Премьер-лиги, что тоже могло быть хорошим шагом, но есть и другие факторы, которые следует учитывать, например, чемпионат мира. До прошлой недели я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», а затем, через неделю, мне уже пришлось выбирать другой клуб. Это неприятно для ПСВ, да и для меня тоже, потому что после «Манчестер Юнайтед» всё это уже казалось слишком поспешным», — цитирует слова Гакпо Manchester evening news.

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