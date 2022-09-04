«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 4 сентября, в матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.
Лондонский «Арсенал» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (9) — на восьмом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (14) и «Тоттенхэм Хотспур» (14).
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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