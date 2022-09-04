Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Локо» назначен по делу

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» (1:1, идёт перерыв).



«Пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Локо» назначен по делу. Это чисто «телевизионный пенальти», контакт в ногах Миранчука и Уциева увидеть в поле очень сложно, но он был, игрок гостей подбил ногу. Левников, который работает на VAR, молодец, что позвал Турбина. А для Евгения, к сожалению, это будет считаться ошибкой. Хотя момент тяжёлый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, в концовке первого тайма защитник «Ахмата» Ризван Уциев в своей штрафной нарушил правила на хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке, за что после просмотра VAR был назначен пенальти. Миранчук сам же его реализовал — 1:1.