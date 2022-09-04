Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в Москве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу санкт-петербургского клуба над московским «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Напряжённая игра с принципиальным соперником. По счёту нам пришлось отыгрываться, а это не всегда просто. По качеству игры довольны. Не смогли реализовать свои моменты в первом и втором таймах, но это футбол – выигрывает тот, кто забивает. Наша задача – делать максимум каждый день, думать, что мы можем сделать. Сегодня итог справедливый. Сложная, тяжёлая победа. Ребята своей игрой её заслужили. Будем готовиться к девятому шагу, который будет уже через неделю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».
- 4 сентября 2022
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