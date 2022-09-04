«Рома» разгромно проиграла «Удинезе» в 5-м туре Серии А

Сегодня, 4 сентября, в матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Удинезе» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине и завершилась разгромной победой хозяев — 4:0.



На пятой минуте счёт открыл защитник «Удинезе» Ийенома Удогие. Удвоил преимущество хозяев на 56-й минуте немецкий полузащитник Лазар Самарджич, забивший ударом из-за пределов штрафной, ассистент — испанский нападающий Жерар Деулофеу. Третий мяч на 75-й минуте в ворота «Ромы» с передачи Жан-Виктора Макенго отправил хавбек Роберто Перейра. Окончательный счёт через семь минут установил вышедший на замену словенский полузащитник Санди Ловрич — 4:0.



Таким образом, после пяти туров у чёрно-белых 10 очков, столько же у жёлто-красных. В следующем матче «Удинезе» сыграет в дерби с «Сассуоло», а «Рома» — с «Эмполи».