Мацей Рыбус: «Спартак» не контролировал мяч и много ошибался с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Проиграли важный матч. Много что не получалось. Сейчас сразу после игры тяжело сказать. Была борьба, но футбола мало. Мы не контролировали мяч и много ошибались.
Мы всегда пытаемся играть от обороны, разыгрывать мяч. Не знаю, почему сегодня было много ошибок. Мы вели в первом тайме, но счёт мог быть другой. У «Зенита» было много хороших моментов, они их не использовали. Не очень получилась игра в нашем исполнении», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.
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