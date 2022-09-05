«Валенсия» разгромно обыграла «Хетафе» в матче 4-го тура Примеры

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Валенсия» дома принимала «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Месталья», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Хозяева достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество. Сначала на седьмой минуте «летучие мыши» вышли вперёд благодаря голу Тони Лато.

1:0. Лато («Валенсия») исполняет красивейший обводящий удар:

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На 14-й и 16-й минутах «Валенсия» забила ещё по голу — сначала отличился Самуэл Лино, а затем Саму Кастильехо.

2:0. Лино («Валенсия») в падении переправляет мяч в сетку:

3:0. Кастильехо («Валенсия») пользуется ошибкой вратаря:

На 65-й минуте Нико Гонсалес сумел ещё сильнее укрепить преимущество своей команды.

4:0. Гонсалес («Валенсия») забивает не без помощи ошибки Сории:

На 68-й минуте Уго Дуро смог оформить ещё более солидный счёт в матче.

5:0. Дуро («Валенсия») делает счёт совсем неприличным:

На 78-й минуте Гастон Альварес сумел забить гол за «Хетафе» и установил итоговый счёт встречи — 5:1.

5:1. Альварес («Хетафе») забивает «гол престижа»:

В конце матча у обеих команд удалилось по игроку: на 88-й минуте игрок «Валенсии» Илаш Мориба покинул поле за вторую жёлтую карточку, а через семь минут из-за аналогичной проблемы раньше закончил встречу игрок «Хетафе» Мауро Арамбарри.

Мориба («Валенсия») удаляется с поля за вторую жёлтую карточку:

Удаление Арамбарри («Хетафе») уравняло составы на поле: