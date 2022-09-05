«Зенит» потроллил форварда «Спартака» Николсона за слова перед матчем

«Зенит» пошутил над словами нападающего «Спартака» Шамара Николсона после матча 8-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.
Перед матчем Николсон сказал, что «Зенит» проиграет «Спартаку». Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал ролик со словами Николсона, после которого был момент с голом Андрея Мостового и финальный счёт матча.
Для «Спартака» это поражение стало первым домашним в нынешнем сезоне чемпионата России.
На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. «Спартак», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 16 очков.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом».
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