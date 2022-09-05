«Все эпизоды были в пользу «Зенита». Реакция тренеров и капитанов после провала «Спартака»

«Спартак» вёл в матче с «Зенитом» после первого тайма, но во втором у команды Гильермо Абаскаля не получалось ничего. Соперник раскатал хозяев и уехал в итоге с победой – сначала сравнял Деян Ловрен, потом команду вперёд вывел Андрей Мостовой.

Главные тренеры команд подвели итоги встречи – каждый со своей стороны разобрал игру в Москве.

Семак: ожидал, что «Спартак» будет прессинговать, шутил, что может пойти тренировать в МФЛ

Главный тренер «Зенита» назвал игру «напряжённой», но отметил, что качеством футбола в исполнении своей команды он доволен: «По счёту нам пришлось отыгрываться, а это не всегда просто. Могли забивать раньше, но не смогли реализовать свои моменты. Сегодня итог справедливый. Сложная, тяжёлая победа. Ребята своей игрой её заслужили. Будем готовиться к девятому шагу, который будет уже через неделю».

Реализация в первом тайме у «Зенита» изрядно страдала: команда нанесла девять ударов в створ, ни разу при этом не попав, когда как «Спартак» с единственного удара смог открыть счёт. На второй тайм футболисты вышли как будто заряженные, но Семак сказал, что в перерыве ничего такого игрокам не говорил.

Сергей Семак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Невозможно что-либо сказать, чтобы исправить ситуацию с реализацией. Надо было продолжать агрессивно, но кто-то после травм возвращается, и не хватает игрового тонуса, у кого-то силы заканчивались. Так или иначе, рано или поздно мы должны были забить».

Было и немного философии: «Это футбол – выигрывает тот, кто забивает. «Бавария» в Бундеслиге по 20 ударов наносит, а счёт последних двух матчей – 1:1. Думаю, болельщики за это и любят футбол. Наша же задача – делать максимум каждый день, думать, что мы можем сделать».

Семак отметил, что «у «Спартака» была запредельная мотивация», и похвалил своих защитников: «Соперник ждал нашей ошибки и возможности убежать в быструю контратаку. Сильнейшие качества «Спартака» — быстрые атаки: Соболев цепляется, Промес на ходу. Их контратаки опасны, и я хочу сделать комплимент своей обороне — не так много позволяли на контратаках».

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Следом Семаку задали интересный вопрос – как он мотивирует бразильцев играть в интенсивный футбол. Ответ снова вышел философским: «Деньги и премиальные никогда не заставят вас играть лучше, чем вы умеете. Каждый должен выполнять свою работу. Заставлять никого не нужно».

Разбавил пресс-конференцию комик Денис Дорохов – он пригласил главного тренера «Зенита» тренировать его команду «Десять», которая сыграет в следующем сезоне Медийной лиги. Семак посмеялся: «Работа тренера такая, что сегодня ты нужен, завтра нет. Так что приглашайте! Будем следить и переживать, чтобы у вас всё получилось».

Абаскаль: подробно разбирал ошибки и говорил, что «Спартак» намеренно отдал инициативу «Зениту»

Главный тренер «Спартака» долго и обстоятельно разбирал игру, которая, по его словам, «разбилась на две части». «Первая – до гола, когда у нас всё получалось, – сказал Абаскаль. – Вторая – после, когда не получалось ничего. В этой игре были пространства, которые надо было использовать. «Зенит» – высококлассная команда с качественными футболистами. Особенность их игры – комбинация «стенка» на фланге. Мы старались прессинговать на их половине поля. При такой игре соперника мы не могли обороняться в среднем блоке: надо было либо быть компактными на своей половине, либо высоко прессинговать. Так что да, это мы осознанно отдали инициативу «Зениту».

Абаскаль отметил, что в матчах такой важности всё решают детали: «А сегодня все эпизоды были в пользу «Зенита». Мы допускали технические ошибки и принимали не те решения, которые нужны были в том или ином моменте».

Гильермо Абаскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Будем над этим работать, чтобы в следующий раз сыграть ещё лучше. Завтра нам нужно встать и готовиться уже к следующему матчу, чтобы стать ещё сильнее. Да, мы потеряли три очка, но у ребят хватит смелости, чтобы идти вперёд. Надо принять это поражение с холодной головой», – заключил Абаскаль.

Главное – «Спартак» не хотел адаптироваться под игру соперника, а хотел играть в футбол. «Первые 15 минут нам это удавалось, – сказал главный тренер. – В первые десять было пять хороших подходов. Важный факт, что они оборонялись в среднем блоке, то есть хотели подстроиться под нашу игру. После гола всё поменялось: нам нужно было обороняться ниже, чтобы появлялось пространство за спинами футболистов. То, что было хорошего до гола, – наш настрой, идея и уважение со стороны соперника. Я это почувствовал. Возможно, не совсем правильно с моей стороны это говорить, но после гола мы как будто поменялись с «Зенитом» ролями. Будто мы были не готовы развивать успех дальше. Будем работать над тем, чтобы после забитого нами гола мы хотели продолжать идти вперёд. Нельзя думать, что на этом всё заканчивается. Такой вывод после этой игры».

Александр Соболев открывает счёт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отдельно про травмированных: по Мартенсу пока ничего не известно – у него мышечное повреждение, а вот у Литвинова сильно опух голеностоп. По словам Абаскаля, стал почти размером с футбольный мяч. Стадион футболист покинул на костылях.

Ловрен: говорил о доминировании «Зенита» и о желании клуба быть лучшим во всём

Защитник «Зенита» Деян Ловрен, который сегодня сравнял счёт, сказал, что без еврокубков клубу не скучно, а клубу нужно стараться показывать лучшую игру и в чемпионате, и в Кубке: «Если ты не хочешь выигрывать, не голоден до побед, тогда можешь проиграть чемпионат. Я думаю, каждый год «Зенит» показывает, что мы голодны до побед, хотим выигрывать чемпионат и титулы. У нас хороший характер. Мы одни из лидеров чемпионата на данный момент, играем в хороший футбол. Но сезон длинный. Когда смотришь на таблицу, все находятся близко. Разница в несколько очков. «Краснодар», тот же «Сочи». Лёгких игр нет».

Но при этом Ловрен подсчитал удары «Спартака» (три) и «Зенита» (20) и сделал вывод: «Это многое говорит о нас и о «Спартаке».

Ловрен сравнивает счёт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рыбус: признавал ошибки и говорил, что «Зенит» сильнее

Мацей Рыбус прямо сказал: «Спартак» ошибался, и «Зенит» этим пользовался – перехватывал мяч и создавал моменты. «Мы хотели доминировать, разыгрывать, но получилось лишь 15 минут, – добавил защитник. – Потом пошли потери, «Зенит» создавал моменты. Может, поэтому отошли назад, отдали инициативу сопернику.

Сегодня матч показал, что «Зенит» сильнее. Давайте не будем говорить про борьбу с ними на дистанции – нам сначала надо стабилизировать форму и побеждать».

Джикия: объяснил, почему была такая разница в ударах, и попросил не делать акцент на одной команде

Капитана «Спартака» спрашивали о конкуренции с «Зенитом» в топе таблицы, но он попросил не акцентировать на этом внимание: «Слушайте, в чемпионате России 16 команд. Не надо делать акцент на одной команде. Впереди ещё долгая работа. Могу ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство? Вы как считаете, так и называйте. Я неоднократно повторялся, что на эту тему буду говорить ближе к концу чемпионата и делать какие-то выводы. Сегодня у нас не получилось выиграть. Мы пропустили необязательный гол в первом тайме, непонятный – во втором».

Отдельно Джикия высказался про игру бразильцев «Зенита»: «Пусть сами решают, как они играют. Все сами всё видели, а там уже есть нарезочки. Видел эпизод с Барриосом, сами назовите это как хотите. Грязь? Как считаете».

Про разницу ударов (ту самую, о которой сказал Ловрен) Джикия ответил так, что и добавить нечего: «Это связано с тем, что мы меньше ударили по воротам. Так бывает в футболе».

Федун: раскритиковал болельщиков, но похвалил судейство

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун пришёл поболеть на стадион, но доволен остался не всем – и дело не только в результате. «Я хотел бы отметить две вещи, – сказал он ТАСС. – Первое — это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе — очень странно, что мы дома играли как в гостях.

Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперёд, а у нас поддержки, к сожалению, не было».