В «Наполи» рассказали, что «ПСЖ» сорвал обмен Руиса на Наваса

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли признался, что в летнее трансферное окно клуб хочет заполучить вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, а парижане хотели приобрести полузащитника Фабиана Руиса. Клубы планировали обмен, но в итоге состоялась лишь сделка с переходом в «ПСЖ» Руиса.
«У нас отличные отношения с «ПСЖ». Они хотели Фабиана Руиса, а мы хотели Наваса, поэтому мы попытались договориться об обмене, чтобы решить две проблемы.
Сделка с Навасом сорвалась из-за разногласий между «ПСЖ» и Кейлором», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
35-летний Навас в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле, являясь сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.
26-летний Руис обошёлся «ПСЖ» в € 23 млн.
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