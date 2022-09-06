Хави: мы в «Барселоне» мечтаем о победе в Лиге чемпионов, иначе я бы сюда не приехал

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об ожиданиях от старта своей команды в Лиге чемпионов. Наставник команды признался, что ставит самые высокие цели.
«Мы мечтаем о том, чтобы победить в Лиге чемпионов. Если бы были иные желания, я бы не вернулся домой. Мы будем бороться.
Я хочу победить. Вообще не могу представить участие в каком-либо турнире без желания победить в нём.
При этом мы должны оставаться скромными. Неправильно говорить, что мы фавориты, стоит быть осторожнее. У нас тяжёлая группа. В Лиге чемпионов каждый день сталкиваешься с давлением. Но если бы я не был готов к этому, то сидел бы дома с семьёй.
Мы выигрывали Лигу чемпионов пять раз. Но наши ожидания очень высокие», — цитирует Хави Marca.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с чешским клубом «Виктория Пльзень».
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