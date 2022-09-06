«Господи, какие они слабые. Безобразие». Хаджи о поражении «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на победу «Зенита» над московским клубом в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне понравился «Спартак» в первые 15 минут, после пошла вакханалия. Пропала полузащита, защита как была неважной, так в матче с «Зенитом» показала все свои болевые точки. Создалось ощущение, что защитников никто вообще не учил правильно играть в обороне. Хорошо, что ещё 5:0 не проиграли. Господи, какие они слабые, просто удивительно.

Провалились абсолютно все. Я ждал, что «Спартак» проявит характер, как их ветераны на матче легенд, воспрянет спартаковский дух. Да, Соболев забил великолепный гол, а в защите так и не поняли, что нужно делать. Это полное безобразие, так не играют в футбол, тем более в современный», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.