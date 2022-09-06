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«Боруссия» Д — «Копенгаген»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Копенгаген»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионата УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало матча — в 19:45 мск.

«Боруссия» Д: Майер, Зюле, Шлоттербек, Мёнье, Геррейру, Эзджан, Беллингем, Брандт, Ройс, Азар, Модест.

«Копенгаген»: Райан, Вавро, Хочолава, Кристиансен, Дикс, Лерагер, Фальк, Дарами, Зека, Классон, Корнелиус.

Встречу дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена» обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты рефери — Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Жереми Стина. Соперниками немецкого и датского клубов по группе G являются «Манчестер Сити» и «Севилья».

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