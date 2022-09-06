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Синиша Михайлович покинул «Болонью»

Синиша Михайлович покинул «Болонью»
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Михайлович тренировал «Болонью» с 2019 года. Клуб не увольнял специалиста, когда он проходил химиотерапию и пересадку костного мозга. Однако после удачного лечения серба прогресс команды застопорился, а сам Михайлович сообщил, что ему поставили задачу обеспечить финиш «Болоньи» в топ-10 в прошлом сезоне, по итогам которого подопечные наставника не выполнили задачу.

Сейчас «Болонья» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А. В активе команды три очка после пяти туров. Клуб не одержал ни одной победы в текущем розыгрыше итальянского национального первенства.

«Болонья» обыграла «Козенцу» и вышла во 2-й раунд Кубка Италии

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