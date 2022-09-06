«Боруссия» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
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В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился Марко Ройс. На 42-й минуте Рафаэл Геррейру удвоил преимущество «Боруссии». Счёт до крупного на 83-й минуте довёл Джуд Беллингем. На 89-й минуте гости забили, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Таким образом, «Копенгаген» не смог уйти от крупного поражения.
Помимо «Боруссии» и «Копенгагена», в этой группе выступают «Манчестер Сити» и «Севилья». Они сыграют сегодня, 6 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск.
В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Копенгаген» будет принимать «Севилью».
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