«Боруссия» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов

В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился Марко Ройс. На 42-й минуте Рафаэл Геррейру удвоил преимущество «Боруссии». Счёт до крупного на 83-й минуте довёл Джуд Беллингем. На 89-й минуте гости забили, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Таким образом, «Копенгаген» не смог уйти от крупного поражения.

Помимо «Боруссии» и «Копенгагена», в этой группе выступают «Манчестер Сити» и «Севилья». Они сыграют сегодня, 6 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск.

В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Копенгаген» будет принимать «Севилью».