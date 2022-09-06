Агент полузащитника «Коньяспора» Рахмановича подтвердил интерес со стороны «Крыльев»
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Футбольный агент Хадис Зубанович подтвердил, что «Крылья Советов» интересуются полузащитником «Коньяспора» Амаром Рахмановичем.
«Интерес «Крыльев Советов» к Рахмановичу действительно есть. Сейчас ведутся переговоры. У Амара есть неплохие шансы перейти в клуб», — сказал Зубанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что босниец близок к переходу в самарский клуб. Ожидается, что опытный футболист поможет команде Игоря Осинькина выправить ситуацию в РПЛ.
«Крылья Советов» в восьми турах РПЛ набрали восемь очков. Команда из Самары занимает девятое место в турнирной таблице.
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