Агент полузащитника «Коньяспора» Рахмановича подтвердил интерес со стороны «Крыльев»

Футбольный агент Хадис Зубанович подтвердил, что «Крылья Советов» интересуются полузащитником «Коньяспора» Амаром Рахмановичем.



«Интерес «Крыльев Советов» к Рахмановичу действительно есть. Сейчас ведутся переговоры. У Амара есть неплохие шансы перейти в клуб», — сказал Зубанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее сообщалось, что босниец близок к переходу в самарский клуб. Ожидается, что опытный футболист поможет команде Игоря Осинькина выправить ситуацию в РПЛ.

«Крылья Советов» в восьми турах РПЛ набрали восемь очков. Команда из Самары занимает девятое место в турнирной таблице.