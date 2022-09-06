Поль Погба успешно перенёс операцию на мениске

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал об операции на мениске и своём психологическом состоянии.
«Всем привет, это Поль. Надеюсь, у вас всё хорошо. Я в порядке, операция прошла успешно. Сейчас в планах восстановление и возвращение на поле как можно скорее. Хочу поблагодарить вас за добрые пожелания и за вашу поддержку.
В психологическом плане я в порядке, несмотря на все трудности, травму и другие проблемы. Держим голову высоко, мы никогда не одиноки. Движемся только вперёд. В любом случае большое спасибо вам. Всегда улыбайтесь», — написал Погба на своей странице в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Погба стал жертвой шантажистов, которые требовали у него € 13 млн. Погба утверждал, что узнал среди шантажистов своего старшего брата Матиаса Погба.
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