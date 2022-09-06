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«Бенфика» уверенно обыграла «Маккаби» в 1-м туре Лиги чемпионов

«Бенфика» уверенно обыграла «Маккаби» в 1-м туре Лиги чемпионов
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Сегодня, 6 сентября, в квартете H состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и израильским «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт на 50-й минуте открыл нападающий Рафаэл Силва после паса Алехандро Гримальдо. Спустя четыре минуты Алехандро Гримальдо укрепил преимущество хозяев. Израильская команда участвует в нынешнем розыгрыше турнира впервые за 13 лет.

В параллельном матче встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу парижан. По итогам 1-го тура «Бенфика» занимает первое место в группе, парижане — второе. Ниже располагаются «Ювентус» и «Маккаби» соответственно.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Раф. Силва – 49'   2:0 Гримальдо – 54'
Комментарии
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