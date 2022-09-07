Де Брёйне рассказал о взаимодействии с Холандом после матча «Севилья» — «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей» (4:0).



«Отличная атмосфера, прекрасный стадион. Первый матч на выезде очень важен, он задаёт тон дальнейшим выступлениям в турнире. Думаю, мы преуспели.



Взаимодействие с Холандом? Я стараюсь выполнять свою работу. Двигаюсь, пытаюсь создать как можно больше опасных моментов. Я знаю, что, так или иначе, Эрлинг будет там. Он забивает голы и помогает команде выигрывать. Думаю, он успешно адаптировался к нам. Но, помимо забивания голов, в игре есть ещё одна часть, и к ней сложнее адаптироваться. Это то, что делает футбол более захватывающим. Если он сможет приспособиться к нашему стилю игры, он вырастет как игрок», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.