Анчелотти: тренировать Крооса и Модрича — самое простое, что было в моей карьере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 4-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1), а также рассказал о работе с полузащитниками Тони Кроосом и Лукой Модричем.
«Мы хорошо начали сезон, но этот матч был трудным. У команды были некоторые проблемы с восстановление. Не Хватало смелости в завершении атак. С «Бетисом» не бывает легко, это очень крепкая команда.
Работать с Кроосом и Модричем нетрудно, потому что они умны и скромны. Они знают, что важны для команды, даже если не выходят на поле. Тренировать их — самое простое, что было в моей карьере», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Реал» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (9) — на втором месте.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур
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