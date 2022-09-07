Галтье: «ПСЖ» никогда не побеждал «Ювентус». Тяжело менять ход истории

56-летний французский специалист Кристоф Галтье, возглавляющий «Пари Сен-Жермен», высказался о домашней победе своих подопечных над туринским «Ювентусом» (2:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
«Есть облегчение от такого результата. С того момента, как мы пропустили, игра складывалась не в нашу пользу… Стоит отметить, что «Ювентус» силён в игре в штрафной площади. Мы провели очень хороший первый тайм, но с того момента, как пропустили этот гол, буквально начали страдать. Всегда трудно изменить ход истории, «ПСЖ» никогда не побеждал «Ювентус», а победа в страданиях помогает команде расти», — приводит слова Галтье RMC Sport.
Напомним, в следующем туре «ПСЖ» предстоит выездной матч в Израиле с местным «Маккаби» из Хайфы. Матч пройдёт в среду, 14 сентября. Начало – в 22:00 мск.
- 8 сентября 2022
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00