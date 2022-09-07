Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Туринцы уступили в Париже со счётом 1:2, ответив на дубль Килиана Мбаппе одним голом Уэстона Маккенни.
«Первые двадцать минут мы играли плохо. Были слишком напуганы. Мы готовили более агрессивный план игры и смогли придерживаться его уже во втором тайме. В заключительной фазе матча могли выступить поудачнее, добиться положительного результата, но и у «ПСЖ» было несколько моментов. Наш соперник – выдающаяся команда с фантастическими игроками.
Два гола стали плодами невероятного класса Неймара и Месси, но всё-таки их можно было избежать, будь мы более внимательны. В целом же у нас был хороший настрой на игру. Мои футболисты немного рисковали, но это нормально, потому что у парижан сумасшедшая скорость и техника. Когда играешь против таких команд, самая большая трудность – если у тебя нет мяча», – приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
- 8 сентября 2022
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00