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Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» в матче с «ПСЖ»

Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» в матче с «ПСЖ»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Туринцы уступили в Париже со счётом 1:2, ответив на дубль Килиана Мбаппе одним голом Уэстона Маккенни.

«Первые двадцать минут мы играли плохо. Были слишком напуганы. Мы готовили более агрессивный план игры и смогли придерживаться его уже во втором тайме. В заключительной фазе матча могли выступить поудачнее, добиться положительного результата, но и у «ПСЖ» было несколько моментов. Наш соперник – выдающаяся команда с фантастическими игроками.

Два гола стали плодами невероятного класса Неймара и Месси, но всё-таки их можно было избежать, будь мы более внимательны. В целом же у нас был хороший настрой на игру. Мои футболисты немного рисковали, но это нормально, потому что у парижан сумасшедшая скорость и техника. Когда играешь против таких команд, самая большая трудность – если у тебя нет мяча», – приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

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