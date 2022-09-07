Гвардиола — об игре Холанда в матче с «Севильей»: он обладает невероятным голевым чутьём

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру форварда клуба Эрлинга Холанда в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (4:0).

Напомним, во встрече, которая проходила вчера, 6 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», норвежский форвард оформил дубль.



«Я думаю, что показатели Холанда на протяжении всей карьеры очень похожи на нынешние. Эрлинг обладает невероятным голевым чутьём. «Манчестер Сити» забил невероятное количество голов, поэтому мы хотим продолжать в том же духе. В следующую субботу нас ждёт ещё одно противостояние — с «Тоттенхэмом». Так что, надеюсь, Холанд сможет продолжать забивать мячи», — приводит слова Гвардиолы BBC.



Соперниками команд по группе G являются дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Ранее немецкий клуб разгромил датчан со счётом 3:0. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».