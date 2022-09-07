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Фердинанд: у Фодена полный набор игровых качеств. Он может навести страх на соперников

Фердинанд: у Фодена полный набор игровых качеств. Он может навести страх на соперников
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высоко оценил игру полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Севильей» (4:0). Хавбек отметился голом в этой встрече.

«Если Фоден начнёт забивать больше, он может навести настоящий страх на соперников. Он обладает полным набором игровых качеств. Всё, что он привносит в игру, идёт на пользу команде», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Напомним, соперниками «Манчестер Сити» и «Севильи» по группе G в Лиге чемпионов являются дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Ранее немецкий клуб разгромил датчан со счётом 3:0. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».

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