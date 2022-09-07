Агент Пауло Фернандеса: причиной несостоявшегося перехода в «Спартак» стал «Волос»

Альберт Ботинес, представляющий интересы испанского полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса, сообщил, что игрок не перейдёт в московский «Спартак».



«Переход Фернандеса в «Спартак» не состоится. Переговоры закончены. Причиной несостоявшейся сделки стал «Волос», — сказал Ботинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее появилась информация, что Фернандес готов присоединиться к «Спартаку», однако руководство греческого клуба не хочет отпускать его в команду, главным тренером которой является Гильермо Абаскаль, проведший неудачный отрезок в Греции.



Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.

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