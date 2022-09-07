Агент Фернандеса: в «Спартак» Пауло не переходит

Альберт Ботинес, представляющий интересы испанского полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса, сообщил, что игрок с большой долей вероятности останется в своём клубе.



«Нет шансов, что Пацло перейдёт в «Ахмат». В «Спартак» он также не переходит. Думаю, Пауло останется в «Волосе», – приводит слова Ботинеса «РБ Спорт».



Ранее появилась информация, что Фернандес готов присоединиться к «Спартаку», однако руководство греческого клуба не хочет отпускать его в команду, главным тренером которой является Гильермо Абаскаль, проведший неудачный отрезок в Греции.



Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.

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