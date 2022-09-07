«Урал» объявил о переходе нидерландского форварда Рая Влута

Нидерландский нападающий Рай Влут стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Уралом» рассчитано на два с половиной года. Влут будет выступать за екатеринбургскую команду под 20-м игровым номером.

«Мы рады приветствовать Рая Влута в нашей команде и ждём скорейшего дебюта за «Урал»!» — говорится в сообщении пресс-службы российской команды.

Напомним, Влут является воспитанником эйндховенского ПСВ. Прошлым клубом Влута была «Астана». В составе «Астаны» нидерландский футболист провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее Влут выступал за ПСВ, «Камбюр», «Фрозиноне», «Сент-Трюйден» и ряд других клубов.