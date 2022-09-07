«Сейчас вернётся в Россию к Цорну». Мостовой — об увольнении Тедеско из «Лейпцига»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Лейпцига».
«Я был одним из тех, кто больше всех был против Тедеско из-за его нефутбольного образа. Он пришёл по настоянию Цорна, который был в «Спартаке» на тот момент. Мы видим, кто с Цорном работает. Результаты обязывали болеть за «Спартак», но они были из-за того, что состав был: главное — не ломай, а получай удовольствие.
В силу того, что он не был никогда в футболе, он вёл себя вызывающе, и это многим нравилось. Был таким выскочкой. Финальной точкой было, когда он сказал, что хорошо, что «Спартак» исключили из Лиги Европы, — мне всё стало окончательно ясно. Когда он пришёл в «Лейпциг», там всё сделано было для работы. На том багаже он занял хорошее место в чемпионате, а в этом всё снова стало ясно.
Друзья познаются не тогда, когда всё хорошо, а когда всё плохо. Сейчас — пожалуйста. Где он? «Шахтёр» без бразильцев обыгрывает 4:1 «Лейпциг» с Вернером. Теперь Тедеско вернётся в Россию к Цорну — там много немцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 сентября 2022
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