Женская сборная Нидерландов вышла на ЧМ-2023, сборная Украины проиграла Испании

6 сентября прошли финальные матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2023 года среди женских сборных в Австралии и Новой Зеландии.

Сборная Нидерландов квалифицировалась на турнир с первого места в группе благодаря голу Эсме Бругтс в компенсированное время матча со сборной Исландии (1:0). Нападающая забила после розыгрыша штрафного на третьей добавленной минуте. Также выход на ЧМ-2023 оформила сборная Италии, заработав необходимые очки благодаря победе над Румынией (2:0).

Действующие чемпионки Европы, сборная Англии, в последнем матче отбора забили 10 голов в ворота команды Люксембурга — дубли оформили Джорджия Стэнуэй и Бетани Инглэнд, по голу забили Алессия Руссо, Рэйчел Дейли, Бет Мид, Никита Пэррис, Элла Тун и Лорен Хемп.

В завершающем матче тура сборная Испании одержала победу над командой Украины со счётом 5:0 — Эстер Гонсалес и Альба Редондо оформили дубли в первом тайме, а Дженнифер Эрмосо реализовала пенальти на 67-й минуте встречи.

Стыковые матчи, в которых определятся последние участники ЧМ-2023 среди команд, занявших второе место в своих группах, пройдут в феврале 2023 года. Сборная США — действующий чемпион мира.