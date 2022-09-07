«Крылья Советов» объявили о заключении контракта с боснийским хавбеком Рахмановичем

Полузащитник «Коньяспора» Амар Рахманович перешёл в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Контракт 28-летнего боснийского футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Рахманович будет выступать за самарскую команду под 20-м игровым номером.
«Рахманович – креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар – техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил семь голов и стал с «Коньяспором» бронзовым призёром чемпионата Турции. Это хорошее достижение. Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру «Крыльев» в атаке ещё более яркой», — отметил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
Ранее «Крылья Советов» арендовали хавбека «Локомотива» Сергея Бабкина.
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