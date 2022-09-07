Сергей Бабкин перешёл из «Локомотива» в «Крылья Советов»
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин на правах аренды продолжит выступление в составе «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение действует до конца сезона-2022/2023.
19-летний центральный полузащитник является воспитанником «Анжи» и «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист два раза появлялся на поле в составе железнодорожников (один раз в Российской Премьер-Лиге, один раз – в Кубке России). Всего полузащитник провёл на поле 19 минут, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 800 тыс.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. «Крылья Советов» (9) – на 10-й позиции.
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