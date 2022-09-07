Бензема пропустит из-за травмы колена около 10 дней

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит из-за травмы колена, полученной в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком», около 10 дней. Об этом сообщает AS. Травма форварда оказалась несерьёзной, поэтому он может принять участие уже в игре 18 сентября с «Атлетико».
По информации источника, врачи клуба диагностировали у француза бурсит коленного сустава. В медицинской справке указано, что игрок получил травму полусухожильной мышцы и перегрузил четырёхглавую мышцу правого бедра.
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»:
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Напомним, Бензема заменили в первом тайме игры, проходившей вчера, 6 сентября, с «Селтиком» из-за травмы. На 30-й минуте нападающий «Королевского клуба» был заменён. Вместо него на поле появился полузащитник Эден Азар. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Карло Анчелотти.
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