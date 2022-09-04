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Бензема удалил «инстаграм»* и «твиттер»*

Бензема удалил «инстаграм»* и «твиттер»*
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема удалил свои странички в социальных сетях. Теперь форварда нет в «Инстаграме» и «Твиттере». Об этом свидетельствуют данные со страниц игрока. Ранее Карим не сообщал о своём намерении избавиться от страниц в социальных сетях.

Напомним, Бензема отметился уже четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырёх матчах всех турниров текущего сезона. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. Недавно Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги.

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Бензема забивает в ворота полевого игрока «Эспаньола»:

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