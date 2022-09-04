Бензема удалил «инстаграм»* и «твиттер»*

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема удалил свои странички в социальных сетях. Теперь форварда нет в «Инстаграме» и «Твиттере». Об этом свидетельствуют данные со страниц игрока. Ранее Карим не сообщал о своём намерении избавиться от страниц в социальных сетях.
Напомним, Бензема отметился уже четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырёх матчах всех турниров текущего сезона. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. Недавно Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги.
* — Корпорации Meta и Twitter признаны экстремистскими на территории РФ
Бензема забивает в ворота полевого игрока «Эспаньола»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 4 сентября 2022
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:35
-
14:33
-
14:22
-
14:11
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:51
-
12:48