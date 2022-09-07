«Краснодар» объявил о переходе полузащитника португальского «Шавеша»

Полузащитник Жоау Педру Фортеш Башиеза (Батчи) перешёл в «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков». Футболист подписал контракт до конца июня 2025 года.



В «Краснодар» игрок перешёл из португальского клуба «Шавеш». 24-летний футболист провёл за команду 88 матчей и забил 12 мячей.



В прошлом сезоне Батчи забил семь мячей и вошёл в топ-3 бомбардиров команды. Его результативность помогла «Шавешу» завоевать путёвку в Примейру и выйти в элитный дивизион из второй по рангу лиги.



Батчи выступает за сборную Анголы, хоть и является уроженцем Португалии. За национальную команду Анголы он принял участие в двух матчах квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Краснодар» после восьми туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Южане набрали 17 очков, они на три очка отстают от лидирующего «Зенита».