«Краснодар» объявил о переходе полузащитника португальского «Шавеша»

Полузащитник Жоау Педру Фортеш Башиеза (Батчи) перешёл в «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков». Футболист подписал контракт до конца июня 2025 года.
В «Краснодар» игрок перешёл из португальского клуба «Шавеш». 24-летний футболист провёл за команду 88 матчей и забил 12 мячей.
В прошлом сезоне Батчи забил семь мячей и вошёл в топ-3 бомбардиров команды. Его результативность помогла «Шавешу» завоевать путёвку в Примейру и выйти в элитный дивизион из второй по рангу лиги.
Батчи выступает за сборную Анголы, хоть и является уроженцем Португалии. За национальную команду Анголы он принял участие в двух матчах квалификации чемпионата мира 2022 года.
«Краснодар» после восьми туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Южане набрали 17 очков, они на три очка отстают от лидирующего «Зенита».
- 8 сентября 2022
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