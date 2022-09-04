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Агент Олусегуна: Олакунле мог уйти во французский топ-клуб, но остался в «Краснодаре»

Агент Олусегуна: Олакунле мог уйти во французский топ-клуб, но остался в «Краснодаре»
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Футбольный агент Вильям Д’Авила, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что у его клиента было предложение от топ-клуба из Франции, однако игрок принял решение остаться в России. Агент выразил уверенность, что в скором времени у Олусегуна будет множество вариантов для продолжения карьеры.

«У Олакунле уже были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в «Краснодаре». Я уверен, что скоро у него будет много отличных вариантов. Есть ли у «Краснодара» шанс удержать Олусегуна? Конечно! У него все идет отлично в этом клубе», — приводит слова Д’Авила «РБ Спорт».

Напомним, в семи матча Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Олусегун отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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